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Авіакомпанії США скорочують рейси до Нью-Йорка через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Авіакомпанії США скорочують рейси до Нью-Йорка та з цього американського міста через зниження попиту на такі польоти на тлі спалаху коронавірусних захворювань у фінансовій столиці світу. Про це пише Радіо Свобода, передає УНН.

З 9 квітня до 6 травня кількість рейсів із аеропортів JFK та LaGuardia в Нью-Йорку, а також із сусідніх Ньюарка у штаті Нью-Джерсі становитиме лише 13 на день. У квітні 2019 року кількість внутрішньоамериканських рейсів із цих трьох аеропортів складала 271.

Нью-Йорк найбільше постраждав від нової спалаху коронавірусної інфекції, в місті нині близько 123 тисяч підтверджених випадків зараження та 4160 померлих.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тигриця в нью-йоркському зоопарку заразилася коронавірусом

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