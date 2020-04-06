Авіакомпанії США скорочують рейси до Нью-Йорка через коронавірус

З 9 квітня до 6 травня кількість рейсів із аеропортів JFK та LaGuardia в Нью-Йорку, а також із сусідніх Ньюарка у штаті Нью-Джерсі становитиме лише 13 на день. У квітні 2019 року кількість внутрішньоамериканських рейсів із цих трьох аеропортів складала 271.

Нью-Йорк найбільше постраждав від нової спалаху коронавірусної інфекції, в місті нині близько 123 тисяч підтверджених випадків зараження та 4160 померлих.

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