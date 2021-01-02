В новогоднюю ночь в Киеве "поймали" 25 пьяных водителей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В ночь с 31 декабря на 1 января в столице было составлено 25 административных протоколов на водителей за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева, информирует УНН.
"В ночь с 31 декабря на 1 января спокойствие граждан охраняли 185 столичных патрульных. От граждан по спецлинии 102 поступило 670 вызовов. Патрульные составили 25 админматериалов на водителей за вождение с признаками опьянения", - заявили правоохранители.
Напомним, в первый день нового года "поймали" более 260 пьяных водителей.
Добавим, в ЦОЗ, со ссылкой на статистику патрульной полиции, отметили, что за 11 месяцев 2020 года были зафиксированы 4118 ДТП из-за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, в результате чего погибли 97 человек и 1425 человек были травмированы.
К тому же, из-за пешеходов в нетрезвом состоянии было совершено 58 ДТП, в результате которых погибли 14 человек и 32 были травмированы.