У новорічну ніч у Києві “спіймали” 25 п'яних водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У ніч з 31 грудня на 1 січня в столиці було складено 25 адміністративних протоколів на водіїв за керування з ознаками сп‘яніння. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва, інформує УНН.
“У ніч з 31 грудня на 1 січня спокій громадян охороняли 185 столичних патрульних. Від громадян на спецлінію 102 надійшло 670 викликів. Патрульні склали 25 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп‘яніння”, - заявили правоохоронці.
Нагадаємо, у перший день нового року "спіймали" понад 260 п'яних водіїв.
Додамо, у ЦГЗ, з посиланням на статистику патрульної поліції, відзначили, що за 11 місяців 2020 року було зафіксовано 4 118 ДТП через керування транспортним засобом у нетверезому стані, внаслідок чого загинули 97 людей і 1 425 людей були травмовані.
До того ж, через пішоходів у нетверезому стані було скоєно 58 ДТП, внаслідок яких загинуло 14 людей і 32 були травмовані.