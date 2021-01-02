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У ДТП торік в Україні загинуло більш ніж півтори сотні дітей

Київ • УНН

 • 13117 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. У 2020 році в Україні сталося 3 327 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, 156 дітей загинуло. Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров’я України, інформує УНН.

У ДТП торік в Україні загинуло більш ніж півтори сотні дітей

“За статистикою, у 2020 році 3,327 ДТП були скоєні за участю дітей (156 дітей віком до 18 років загинуло, і 3,681 — травмовано), з них 409 — скоєні з вини дітей”, - повідомили у ЦГЗ.

Також у Центрі закликали використовувати дитячі крісла та нагадувати дітям про ПДР.

“Дитячі автокрісла сприяють зниженню вірогідності смерті в результаті аварії приблизно на 90 % серед дітей грудного віку і на 54–80 % серед дітей раннього віку. А світловідбивні елементи — роблять дітей помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості. Відпускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй правила дорожнього руху”, - наголосили в відомстві.

При цьому у ЦГЗ, з посиланням на статистику патрульної поліції, відзначили також, що за 11 місяців 2020 року було зафіксовано 4 118 ДТП через керування транспортним засобом у нетверезому стані, внаслідок чого загинули 97 людей і 1 425 людей були травмовані. До того ж, через пішоходів у нетверезому стані було скоєно 58 ДТП, внаслідок яких загинуло 14 людей і 32 були травмовані.

Так, у Центрі закликали водіїв у новорічні свята пам’ятати правило: "Випив — за кермо не сідай!".

Нагадаємо, в грудні у Донецькій області іномарка на смерть збила дитину.

Раніше на Рівненщині у ДТП із вантажівкою загинула жінка з дитиною, ще двоє дітей у реанімації.

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