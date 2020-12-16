У Донецькій області іномарка насмерть збила дитину

“15 грудня, близько 11:00, 59-річний водій автомобіля Suzuki Grand Vitara, виїжджаючи з м. Покровськ, скоїв наїзд на хлопчика, який у цей час переходив дорогу. Від отриманих чисельних травм 10-річна дитина загинула на місці. Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, правоохоронці встановлюють свідків та обставини події. Досудове розслідування триває”, — йдеться в повідомленні.

За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, в ДТП на Закарпатті одна людина загинула, ще троє травмовані.