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У Донецькій області іномарка насмерть збила дитину

Київ • УНН

 • 16940 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Покровську за фактом ДТП, у якій загинула дитина, розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає УНН.

У Донецькій області іномарка насмерть збила дитину

“15 грудня, близько 11:00, 59-річний водій автомобіля Suzuki Grand Vitara, виїжджаючи з м. Покровськ, скоїв наїзд на хлопчика, який у цей час переходив дорогу. Від отриманих чисельних травм 10-річна дитина загинула на місці. Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, правоохоронці встановлюють свідків та обставини події. Досудове розслідування триває”, — йдеться в повідомленні.

За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, в ДТП на Закарпатті одна людина загинула, ще троє травмовані.

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