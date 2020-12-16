В Донецкой области иномарка насмерть сбила ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Покровске по факту ДТП, в котором погиб ребенок, начато уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает УНН.
“15 декабря, около 11:00, 59-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara, выезжая из г. Покровск, совершил наезд на мальчика, который в это время переходил дорогу. От полученных многочисленных травм 10-летний ребенок погиб на месте. Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, правоохранители устанавливают свидетелей и обстоятельства происшествия. Досудебное расследование продолжается”, — говорится в сообщении.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в ДТП на Закарпатье один человек погиб, еще трое травмированы.