В ДТП на Закарпатті одна людина загинула, ще троє травмовані

“14 грудня о 10:45 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у Берегівському районі на ділянці автошляху, який сполучає с. Косино та с. Велика Бийгань. Учасниками автотрощі стали легковий автомобіль „ВАЗ-2106“ та мікроавтобус Renault Sandero”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП пасажир Renault від отриманих травм помер на місці. Ще троє пасажирів мікроавтобуса отримали різного роду політравми та були госпіталізовані до Берегівської центральної районної лікарні. Водій “ВАЗу” не постраждав та від госпіталізації відмовився.

Як повідомляв УНН, четверо осіб отримали травми внаслідок зіткнення двох автомобілів на виїзді з Краматорська в Донецькій області. Серед постраждалих — хлопчики 7, 10 та 14 років.