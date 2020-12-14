ДТП через літню гуму: у лікарні жінка і троє дітей

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 108298 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 73659 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 75091 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 83808 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 105537 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 128039 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 212307 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 214616 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 185486 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175183 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.5м/с
68%
Популярнi новини

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 76575 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 116590 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 83382 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 24708 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 114691 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 108292 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 114913 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 259283 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 284908 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 369019 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 22032 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 21763 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 24158 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 24790 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 116773 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

ДТП через літню гуму: у лікарні жінка і троє дітей

Київ • УНН

 • 14373 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Четверо осіб отримали травми внаслідок зіткнення двох автомобілів на виїзді з Краматорська. Серед постраждалих - хлопчики 7, 10 та 14 років. Попередньо встановлено, що причиною аварії може бути використання літньої гуми під час ожеледиці, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ГУ НП у Донецькій області.

ДТП через літню гуму: у лікарні жінка і троє дітей

За інформацією поліції, дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні приблизно о 9:20 на автодорозі Лиман-Добропілля у місті Краматорськ.

Встановлено, що ВАЗ 2101 занесло на слизькій дорозі, він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем ЗАЗ 1105.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві за вихідні в ДТП постраждали 12 людей

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали пасажири автомобілю ВАЗ – троє неповнолітніх братів і 32-річна жінка. Потерпілих госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості.

За попередньою інформацією, на автомобілі ВАЗ було встановлено літні шини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині за вихідні сталося близько 100 ДТП, є загиблі

На місці працювали слідчий обласного главку та слідчо-оперативна група Краматорського відділу поліції. Поліцейські встановлюють повні обставини події.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.32
Bitcoin
$79,341.50
S&P 500
$5,260.94
Tesla
$250.48
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,179.86
Ethereum
$1,511.76