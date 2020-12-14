ДТП через літню гуму: у лікарні жінка і троє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Четверо осіб отримали травми внаслідок зіткнення двох автомобілів на виїзді з Краматорська. Серед постраждалих - хлопчики 7, 10 та 14 років. Попередньо встановлено, що причиною аварії може бути використання літньої гуми під час ожеледиці, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ГУ НП у Донецькій області.
За інформацією поліції, дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні приблизно о 9:20 на автодорозі Лиман-Добропілля у місті Краматорськ.
Встановлено, що ВАЗ 2101 занесло на слизькій дорозі, він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем ЗАЗ 1105.
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Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали пасажири автомобілю ВАЗ – троє неповнолітніх братів і 32-річна жінка. Потерпілих госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості.
За попередньою інформацією, на автомобілі ВАЗ було встановлено літні шини.
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На місці працювали слідчий обласного главку та слідчо-оперативна група Краматорського відділу поліції. Поліцейські встановлюють повні обставини події.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).