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В ДТП на Закарпатье один человек погиб, еще трое травмированы

Киев • УНН

 • 15130 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Закарпатской области в Береговском районе столкнулись легковушка и микроавтобус, в ДТП один человек погиб, еще трое травмировались. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

В ДТП на Закарпатье один человек погиб, еще трое травмированы

“14 декабря в 10:45 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Береговском районе на участке автодороги, соединяющей с. Косино и с. Большая Быйгань. Участниками автокатастрофы стали легковой автомобиль „ВАЗ-2106“ и микроавтобус Renault Sandero”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП пассажир Renault от полученных травм скончался на месте. Еще трое пассажиров микроавтобуса получили разного рода политравмы и были госпитализированы в Береговскую центральную районную больницу. Водитель “ВАЗа” не пострадал и от госпитализации отказался.

Как сообщал УНН, четыре человека получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на выезде из Краматорска в Донецкой области. Среди пострадавших — мальчики 7, 10 и 14 лет.

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