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В ДТП в прошлом году в Украине погибло более полутора сотен детей

Киев • УНН

 • 13117 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В 2020 году в Украине произошло 3 327 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 156 детей погибло. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Украины, информирует УНН.

В ДТП в прошлом году в Украине погибло более полутора сотен детей

"По статистике, в 2020 году 3,327 ДТП были совершены с участием детей (156 детей в возрасте до 18 лет погибли, и 3,681 - травмированы), из них 409 - совершены по вине детей", - сообщили в ЦОЗ.

Также в Центре призвали использовать детские кресла и напоминать детям о ПДД.

"Детские автокресла способствуют снижению вероятности смерти в результате аварии примерно на 90% среди детей грудного возраста и на 54-80% среди детей раннего возраста. А светоотражающие элементы - делают детей заметными для водителей в темноте или в условиях ограниченной видимости. Отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения", - отметили в ведомстве.

При этом в ЦОЗ, со ссылкой на статистику патрульной полиции, отметили также, что за 11 месяцев 2020 года были зафиксированы 4118 ДТП из-за управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, в результате чего погибли 97 человек и 1425 человек были травмированы. К тому же, из-за пешеходов в нетрезвом состоянии было совершено 58 ДТП, в результате которых погибли 14 человек и 32 были травмированы.

Так, в Центре призвали водителей в новогодние праздники помнить правило: "Выпил - за руль не садись!".

Напомним, в декабре в Донецкой области иномарка насмерть сбила ребенка.

Ранее в Ровенской области в ДТП с грузовиком погибла женщина с ребенком, еще двое детей в реанимации.

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