У перший день нового року "спіймали" понад 260 п'яних водіїв

"1 січня на вулиці населених пунктів виїхали 1577 екіпажів патрульної поліції. Від наших громадян спецлінії 102 надійшло 7294 виклики. Патрульні склали 267 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп‘яніння", - вказали у пресслужбі.

Нагадаємо, у ЦГЗ, з посиланням на статистику патрульної поліції, відзначили, що за 11 місяців 2020 року було зафіксовано 4 118 ДТП через керування транспортним засобом у нетверезому стані, внаслідок чого загинули 97 людей і 1 425 людей були травмовані.

До того ж, через пішоходів у нетверезому стані було скоєно 58 ДТП, внаслідок яких загинуло 14 людей і 32 були травмовані.