В первый день нового года "поймали" более 260 пьяных водителей

"1 января на улицы населенных пунктов выехали 1577 экипажей патрульной полиции. От наших граждан на спецлинию 102 поступило 7294 вызова. Патрульные составили 267 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения", - указали в пресс-службе.

Напомним, в ЦОЗ, со ссылкой на статистику патрульной полиции, отметили, что за 11 месяцев 2020 года были зафиксированы 4118 ДТП из-за управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, в результате чего погибли 97 человек и 1425 человек были травмированы.

К тому же, из-за пешеходов в нетрезвом состоянии было совершено 58 ДТП, в результате которых погибли 14 человек и 32 были травмированы.