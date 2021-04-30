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У нового главы "Нафтогаза" Витренко "все карты на руках" - Верещук

У нового главы "Нафтогаза" Витренко "все карты на руках" - Верещук

Киев  •  УНН

 • 15826 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук прокомментировала назначение Юрия Витренко главой НАК “Нафтогаз Украины”, передает УНН.

В частности, она оценила его профессиональные качества.

Цитата

“Я думаю, что он профессионал. Он там работал (в „Нафтогаз Украины“), он может навести там порядок. Скажу больше — он это сделает при правильной политической воли и при контроле общества в лице парламента. Мы вместе наведем там порядок”, — сказала нардеп в эфире одного из телеканалов.

Дополнение

Верещук верит, что новый глава “Нафтогаза” сможет нарастить добычу украинского газа.

“Он нам обещал это, претендуя на должность вице-премьера по энергетическим вопросам. Что ж, не сложилось, но теперь он глава „Нафтогаза“ и у него все карты на руках. Пожалуйста, докажи, что мы можем поднять отрасль, мы можем добывать газ и не быть зависимыми от РФ и других поставщиков”, — резюмировала она.

Контекст

Витренко назначили председателем “Нафтогаза” на один год.

Ранее Верещук поддержала освобождение Коболева с Нафтогаза.

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