У нового глави "Нафтогазу" Вітренка "всі карти на руках" - Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук прокоментувала призначення Юрія Вітренка головою НАК “Нафтогаз України”, передає УНН.
Зокрема вона оцінила його професійні якості.
Цитата
“Я думаю, що він професіонал. Він там працював (у „Нафтогаз України“), він може навести там лад. Скажу більше — він це зробить при правильній політичній волі і при контролі суспільства в особі парламенту. Ми разом наведемо там лад”, — сказала нардеп в ефірі одного з телеканалів.
Доповнення
Верещук вірить, що новий очільник “Нафтогазу” зможе наростити видобуток українського газу.
“Він нам обіцяв це, претендуючи на посаду віцепрем’єра з енергетичних питань. Що ж, не склалося, але тепер він голова „Нафтогазу“ і у нього всі карти на руках. Будь-ласка, доведи, що ми можемо підняти галузь, що ми можемо добувати газ і не бути залежними від РФ і інших постачальників”, — резюмувала вона.
Контекст
Вітренка призначили головою “Нафтогазу” на один рік.
Раніше Верещук підтримала звільнення Коболєва з Нафтогазу.