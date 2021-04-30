У нового глави "Нафтогазу" Вітренка "всі карти на руках" - Верещук

Зокрема вона оцінила його професійні якості.

Цитата

“Я думаю, що він професіонал. Він там працював (у „Нафтогаз України“), він може навести там лад. Скажу більше — він це зробить при правильній політичній волі і при контролі суспільства в особі парламенту. Ми разом наведемо там лад”, — сказала нардеп в ефірі одного з телеканалів.

Доповнення

Верещук вірить, що новий очільник “Нафтогазу” зможе наростити видобуток українського газу.

“Він нам обіцяв це, претендуючи на посаду віцепрем’єра з енергетичних питань. Що ж, не склалося, але тепер він голова „Нафтогазу“ і у нього всі карти на руках. Будь-ласка, доведи, що ми можемо підняти галузь, що ми можемо добувати газ і не бути залежними від РФ і інших постачальників”, — резюмувала вона.

Контекст

Вітренка призначили головою “Нафтогазу” на один рік.

Раніше Верещук підтримала звільнення Коболєва з Нафтогазу.