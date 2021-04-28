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Я не знаю, яким богам він служив, але не Україні: Верещук про звільнення Коболєва з Нафтогазу

Київ • УНН

 • 31696 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук прокоментувала звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України", передає УНН.

Деталі

Верещук заявила, що підтримує рішення уряду.

"Я очікувала цього, бо всіляко цьому сприяла. Якщо ви подивитеся мої попередні виступи щодо цього питання – то я неодноразово критикувала діяльність Коболєва, яка, я вважаю, йде в розріз з національними інтересами. Я не знаю яким богам і яким країнам пан Коболєв служив, але в даному випадку я не можу сказати, що пан Коболєв працював заради інтересів українського суспільства", - сказала нардеп в ефірі одного з телеканалів.

Нардеп додала, що діяльність Коболєва на посаді голови правління Нафтогазу ішла всупереч інтересам держави.

"Якби він працював заради інтересів українців, ми б сьогодні бачили зовсім іншу тарифну політику, бачили б виконання стратегії, яку перед собою ставив НАК Нафтогаз, ми б бачили збільшення видобутку власного газу – українського, якого у нас, виявляється, достатньо. Але ми просто не можемо його видобувати, бо пан Коболєв зайнятий чимось іншим.

І я дуже критикувала і його зарплати, і його надбавки і те, що відбувається взагалі у Нафтогазі, бо вважала і вважаю що Нафтогаз – це не просто акціонерне товариство, це - ключова компонента в енергосистемі України - це національна безпека України. І якщо в такому випадку Коболєв геть не підконтрольний уряду - рішення логічне і правильне, і навіть запізніле", - підкреслила вона.

Контекст

Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України".

Його місце зайняв Юрій Вітренко, який раніше вже працював в "Нафтогазі". 

Довідка

Андрій Коболєв - голова правління Нафтогазу з 25 березня 2014 року. Починав кар’єру у міжнародній аудиторській та консалтинговій групі PwC, де спеціалізувався на питаннях стратегічного управління та корпоративних перетворень. З 2002 по 2010 роки працював у Нафтогазі, де пройшов шлях від головного фахівця до радника голови правління.

Згодом став співзасновником та партнером інвестиційно-банківської групи AYA Capital, де займався залученням боргового та акціонерного капіталу, реструктуризаціями кредитної заборгованості та реорганізацією корпоративної структури великих підприємств і холдингів.

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