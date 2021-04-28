Я не знаю, яким богам він служив, але не Україні: Верещук про звільнення Коболєва з Нафтогазу

Деталі

Верещук заявила, що підтримує рішення уряду.

"Я очікувала цього, бо всіляко цьому сприяла. Якщо ви подивитеся мої попередні виступи щодо цього питання – то я неодноразово критикувала діяльність Коболєва, яка, я вважаю, йде в розріз з національними інтересами. Я не знаю яким богам і яким країнам пан Коболєв служив, але в даному випадку я не можу сказати, що пан Коболєв працював заради інтересів українського суспільства", - сказала нардеп в ефірі одного з телеканалів.

Нардеп додала, що діяльність Коболєва на посаді голови правління Нафтогазу ішла всупереч інтересам держави.

"Якби він працював заради інтересів українців, ми б сьогодні бачили зовсім іншу тарифну політику, бачили б виконання стратегії, яку перед собою ставив НАК Нафтогаз, ми б бачили збільшення видобутку власного газу – українського, якого у нас, виявляється, достатньо. Але ми просто не можемо його видобувати, бо пан Коболєв зайнятий чимось іншим.

І я дуже критикувала і його зарплати, і його надбавки і те, що відбувається взагалі у Нафтогазі, бо вважала і вважаю що Нафтогаз – це не просто акціонерне товариство, це - ключова компонента в енергосистемі України - це національна безпека України. І якщо в такому випадку Коболєв геть не підконтрольний уряду - рішення логічне і правильне, і навіть запізніле", - підкреслила вона.

Контекст

Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України".

Його місце зайняв Юрій Вітренко, який раніше вже працював в "Нафтогазі".

Довідка

Андрій Коболєв - голова правління Нафтогазу з 25 березня 2014 року. Починав кар’єру у міжнародній аудиторській та консалтинговій групі PwC, де спеціалізувався на питаннях стратегічного управління та корпоративних перетворень. З 2002 по 2010 роки працював у Нафтогазі, де пройшов шлях від головного фахівця до радника голови правління.

Згодом став співзасновником та партнером інвестиційно-банківської групи AYA Capital, де займався залученням боргового та акціонерного капіталу, реструктуризаціями кредитної заборгованості та реорганізацією корпоративної структури великих підприємств і холдингів.