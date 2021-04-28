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Я не знаю, каким богам он служил, но не Украине: Верещук об увольнении Коболева из Нафтогаза

Я не знаю, каким богам он служил, но не Украине: Верещук об увольнении Коболева из Нафтогаза

Киев  •  УНН

 • 31687 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала увольнение Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины", передает УНН.

Детали

Верещук заявила, что поддерживает решение правительства.

"Я ожидала этого, потому всячески этому способствовала. Если вы посмотрите мои предыдущие выступления по этому вопросу - я неоднократно критиковала деятельность Коболева, которая, я считаю, идет в разрез с национальными интересами. Я не знаю каким богам и каким странам господин Коболев служил, но в данном случае я не могу сказать, что господин Коболев работал ради интересов украинского общества , - сказала нардеп в эфире одного из телеканалов.

Нардеп добавила, что деятельность Коболева в должности главы правления Нафтогаза шла вопреки интересам государства.

"Если бы он работал ради интересов украинцев, мы бы сегодня видели совсем другую тарифную политику, видели бы выполнение стратегии, которую перед собой ставил НАК Нафтогаз, мы бы видели увеличение добычи собственного газа - украинского, которого у нас, оказывается, достаточно. Но мы просто не можем его добывать, потому что господин Коболев занят чем-то другим.

И я очень критиковала и его зарплаты, и его надбавки и то, что происходит вообще в Нафтогазе, потому что считала и считаю, что Нафтогаз - это не просто акционерное общество, это - ключевая компонента в энергосистеме Украины - это национальная безопасность Украины. И если в таком случае Коболев совсем не подконтрольный правительству - решение логичное и правильное, а также запоздалое", - подчеркнула она.

Контекст

Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз Украины".

Его место занял Юрий Витренко, который ранее уже работал в "Нафтогазе".

Справка

Андрей Коболев - глава правления Нафтогаза с 25 марта 2014 года. Начинал карьеру в международной аудиторской и консалтинговой группе PwC, где специализировался на вопросах стратегического управления и корпоративных преобразований. С 2002 по 2010 годы работал в Нафтогазе, где прошел путь от главного специалиста до советника главы правления.

Впоследствии стал соучредителем и партнером инвестиционно-банковской группы AYA Capital, где занимался привлечением долгового и акционерного капитала, реструктуризацией кредитной задолженности и реорганизацией корпоративной структуры крупных предприятий и холдингов.

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