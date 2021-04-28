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Коболєва звільнили з посади голови Нафтогазу - нардеп

Коболєва звільнили з посади голови Нафтогазу - нардеп

Київ • УНН

 • 22851 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Андрія Коболєва щойно рішенням уряду звільнили з посади голови НАК "Нафтогаз України". Про це заявила народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата:

"Щойно на Кабміні звільнили Андрія Коболєва з посади голови НАК Нафтогаз України", - повідомила нардеп.

Довідка

Андрій Коболєв - голова правління Нафтогазу з 25 березня 2014 року. Починав кар’єру у міжнародній аудиторській та консалтинговій групі PwC, де спеціалізувався на питаннях стратегічного управління та корпоративних перетворень. З 2002 по 2010 роки працював у Нафтогазі, де пройшов шлях від головного фахівця до радника голови правління.

Згодом став співзасновником та партнером інвестиційно-банківської групи AYA Capital, де займався залученням боргового та акціонерного капіталу, реструктуризаціями кредитної заборгованості та реорганізацією корпоративної структури великих підприємств і холдингів. 

Коболєв і премії

У 2018 році наглядова рада Нафтогазу вирішила виплатити бонуси правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом". Так, за рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Розмір бонусів становив 1% від суми виграшу у 2,56 млрд доларів. Першу частину на суму 20,7 млн доларів співробітникам виплатили у травні. Андрію Коболєву з них виділили 7,8 млн доларів. Тоді ще ГПУ та НАБУ відкрили кримінальні провадження через великі премії, а уряд невдовзі заборонив виплату бонусів як винагороду в державних компаніях.

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