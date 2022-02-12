В Новой Зеландии и Австралии нарастают митинги против вакцинации
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Новой Зеландии и Австралии нарастают митинги против мандатов вакцинации против COVID-19, протестующие блокируют дороги и нарушают жизнь столиц в странах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Несколько тысяч протестующих собрались на главных выставочных площадках Канберры, что заставило отменить популярную благотворительную книжную ярмарку.
Протесты остаются относительно небольшими в високовакцинироованых Новой Зеландии и Австралии, где большинство населения поддерживает прививки.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал демонстрантов сохранять мирные протесты.
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“Мое послание им сегодня: Австралия — свободная страна, и они имеют право протестовать, и я бы попросил их сделать это мирным способом и уважительно”, — сказал Моррисон журналистам в Сиднее.
В новозеландском Веллингтоне сотни демонстрантов уже пятый день день собираются на акции протеста, несмотря на проливной дождь. Воодушевленные демонстрациями дальнобойщиков в Канаде, протестующие заняли и блокировали несколько улиц своими грузовиками, микроавтобусами и мотоциклами.
Как сообщают СМИ Новой Зеландии, одного человека извлекли из митинга на носилках, которую несли парамедики и полиция. По данным полиции, арестовано более 100 человек в четверг, по состоянию на полдень субботы арестов не было.
В субботу в Новой Зеландии зафиксировано ежедневный рекорд — 454 случая COVID-19.
Как ранее сообщал УНН, в Новой Зеландии полиция в четверг арестовала десятки протестующих, которые разбили лагерь на территории парламента на третий день протеста против мандатов на коронавирус