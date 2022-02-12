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У Новій Зеландії та Австралії наростають мітинги проти вакцинації

У Новій Зеландії та Австралії наростають мітинги проти вакцинації

Київ • УНН

 • 30487 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Новій Зеландії та Австралії наростають мітинги проти мандатів вакцинації проти COVID-19, протестувальники блокують дороги та порушують життя столиць країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Кілька тисяч протестувальників зібралися на головних виставкових майданчиках Канберри, що змусило скасувати популярний благодійий книжковий ярмарок.

Протести залишаються відносно невеликими у високовакцинованих Новій Зеландії та Австралії, де переважна більшість населення підтримує щеплення.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон закликав демонстрантів зберігати мирні протести.

Цитата

"Моє послання їм сьогодні: Австралія - ​​вільна країна, і вони мають право протестувати, і я б попросив їх зробити це мирним способом і шанобливо", - сказав Моррісон журналістам у Сіднеї.

У новозеландському Веллінгтоні сотні демонстрантів вже п’ятий день день збираються на акції протесту, незважаючи на проливний дощ. Натхнені демонстраціями далекобійників у Канаді, протестувальники зайняли та заблокували кілька вулиць своїми вантажівками, мікроавтобусами та мотоциклами.

Як повідомляють ЗМІ Нової Зеландії, одну людину витягували з мітингу на ношах, яку несли парамедики та поліція. За даними поліції, заарештовано понад 100 осіб у четвер, станом на полудень суботи арештів не було.

У суботу в Новій Зеландії зафіксовано щоденний рекорд – 454 випадки COVID-19.

Як раніше повідомляв УНН, в Новій Зеландії поліція у четвер заарештувала десятки протестувальників, які розбили табір на території парламенту на третій день протесту проти мандатів на коронавірус

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