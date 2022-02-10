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Протести в Новій Зеландії: поліція затримала колону демонстрантів біля парламенту

Протести в Новій Зеландії: поліція затримала колону демонстрантів біля парламенту

Київ • УНН

 • 21459 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Поліція у четвер заарештувала десятки протестувальників, які розбили табір на території новозеландського парламенту на третій день протесту проти мандатів на коронавірус. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Арешти було здійснено після того, як спікер парламенту Тревор Маллард зробив рідкісний крок, закривши територію.

Поліція викликала понад 100 додаткових співробітників із інших частин країни.

До вечора було заарештувано понад 120 людей і висунуто звинувачення у порушенні кордонів або перешкоджанні проїзду.
Деякі протестувальники залишилися ночувати на ніч біля парламенту.

Що передувало

Акція протесту розпочалася у вівторок після того, як понад 1000 людей на легкових та вантажних автомобілях зібралися біля парламенту колоною, натхненні протестами у Канаді та інших країнах.

До четверга кількість протестувальників скоротилася до кількох сотень. Деякі автомобілі протестуючих залишилися припаркованими посеред вулиць навколо парламенту, що призвело до перекриття деяких з них. Національна бібліотека та багато кафе та барів у цьому районі зачинили свої двері.

На території парламенту часто відбуваються мирні протести, хоча масові наметові табори трапляються рідко.

Серед невдоволень протестуючих — вимога Нової Зеландії, щоб деякі працівники були вакциновані проти COVID-19, зокрема вчителі, лікарі, медсестри, поліцейські та військовослужбовці. Багато протестувальників також виступають проти обов'язкового носіння масок — наприклад, у магазинах та серед дітей старших 8 років у класах — і відстоюють ідеал більшої "свободи".

Додамо

Нова Зеландія уникла найгірших наслідків пандемії після того, як закрила свої кордони та ввела суворі обмеження. У країні зареєстровано лише 53 випадки смерті від коронавірусу серед 5-ти мільйонного населення.

Прем'єр Ардерн минулого тижня заявила, що країна поетапно скасує карантинні вимоги для мандрівників, що прибувають, у міру відкриття кордонів. Близько 77% новозеландців вакциновано, і Ардерн також пообіцяла, що більше не запроваджуватиме карантин.

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