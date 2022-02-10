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Протесты в Новой Зеландии: полиция задержала колонну демонстрантов у парламента

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. Полиция в четверг арестовала десятки протестующих, которые разбили лагерь на территории новозеландского парламента на третий день протеста против мандатов на коронавирус. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Аресты были сделаны после того, как спикер парламента Тревор Маллард сделал редкий шаг, закрыв территорию.

Полиция вызвала более 100 дополнительных сотрудников из других частей страны.

До вечера было арестовано более 120 человек и предъявлено обвинение в нарушении границ или препятствовании проезда.
Некоторые протестующие остались ночевать на ночь у парламента.

Что предшествовало

Акция протеста началась во вторник после того, как более 1000 людей на легковых и грузовых автомобилях собрались возле парламента колонной, вдохновленные протестами в Канаде и других странах.

К четвергу количество протестующих сократилось до нескольких сотен. Некоторые автомобили протестующих остались припаркованными посреди улиц вокруг парламента, что привело к перекрытию некоторых из них. Национальная библиотека и многие кафе и бары в этом районе закрыли свои двери.

На территории парламента часто происходят мирные протесты, хотя массовые палаточные лагеря случаются редко.

Недовольства протестующих — требование Новой Зеландии, чтобы некоторые работники были вакцинированы против COVID-19, в том числе учителя, врачи, медсестры, полицейские и военнослужащие. Многие протестующие также выступают против обязательного ношения масок — например, в магазинах и среди детей старше 8 лет в классах — и отстаивают идеал большей "свободы".

Добавим

Новая Зеландия избежала худших последствий пандемии после того, как закрыла свои границы и ввела строгие ограничения. В стране зарегистрировано лишь 53 случая смерти от коронавируса среди 5-ти миллионного населения.

Премьер Ардерн на прошлой неделе заявила, что страна поэтапно отменит карантинные требования для прибывающих путешественников по мере открытия границ. Около 77% новозеландцев вакцинированы, и Ардерн также пообещала, что больше не будет вводить карантин.

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