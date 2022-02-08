Розгнівані далекобійники заблокували єдиний міст, що з'єднує США і Канаду
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Розгнівані далекобійники заблокували єдиний міст, що з'єднує Канаду зі Сполученими Штатами у вівторок. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Водії, які вимагають відміни федеральних мандатів на вакцинацію від COVID-19 для транскордонного руху, вперше прибули до Оттави 28 січня та поступово захопили центр канадської столиці.
Коли поліція поступово почала відновлювати контроль, протестуючі, багато з яких вимагають, щоб прем'єр-міністр Трюдо пішов у відставку, зосередили свою увагу на мосту Амбасадор, що сполучає Детройт та Віндзор.
Вантажівки почали блокувати рух пізно ввечері у понеділок, а веб-сайт уряду Канади інформував, що міст закритий в обох напрямках з 7 години ранку за східним часом (12 година за Грінвічем).
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Канада відправляє 75% свого експорту товарів до Сполучених Штатів, і вантажівки відіграють вирішальну роль. Міст зазвичай пропускає близько 8000 машин на день, що підкреслює економічне значення блокади.
Трюдо, який провів 10 днів в ізоляції після зараження COVID-19, має виступити в Палаті громад пізніше у вівторок та зустрітися з опозиційними законодавцями, які вимагають, щоб він зробив більше, щоб покласти край протестам.
Проте його уряд вважає, що поліція має бути здатна відновити порядок.