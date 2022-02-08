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Разгневанные дальнобойщики заблокировали единственный мост, что соединяет США и Канаду

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Разгневанные дальнобойщики заблокировали единственный мост, что соединяет Канаду с Соединенными Штатами во вторник. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Водители, которые требуют отмены федеральных мандатов на вакцинацию от COVID-19 для трансграничного движения, впервые прибыли в Оттаву 28 января и постепенно захватили центр канадской столицы.

Когда полиция постепенно начала восстанавливать контроль, протестующие, многие из которых требуют, чтобы премьер-министр Трюдо ушел в отставку, сосредоточили свое внимание на мосту Амбассадор, что соединяет Детройт и Виндзор.

Грузовики начали блокировать движение поздно вечером в понедельник, а веб-сайт правительства Канады информировал, что мост закрыт в обоих направлениях с 7 часов утра по восточному времени (12 часов по Гринвичу).

Добавим

Канада отправляет 75% своего экспорта товаров в США и грузовики играют решающую роль. Мост обычно пропускает около 8000 машин в день, что подчеркивает экономическое значение блокады.

Трюдо, который провел 10 дней в изоляции после заражения COVID-19, должен выступить в Палате общин позже во вторник и встретиться с оппозиционными законодателями, которые требуют, чтобы он сделал больше, чтобы положить конец протестам.

Однако его правительство полагает, что полиция должна быть способна восстановить порядок.

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