Натхненні Канадою: тисячі новозеландців пікетували парламент через мандат на вакцинацію
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Тисячі мешканців Нової Зеландії провели демонстрацію у столиці Веллінгтоні на знак протесту проти урядових мандатів на вакцинацію від COVID-19, натхнених аналогічними протестами у Канаді, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Демонстранти, переважно без масок, зібралися навколо будівлі парламенту Нової Зеландії незадовго до першого щорічного виступу прем'єр-міністра Джасінди Ардерн.
Протестувальники тримали плакати із закликами до "свободи" і пообіцяли розбити табір біля будівлі парламенту доти, доки не буде знято обмеження через COVID-19.
На пресконференції Ардерн повідомила журналістам, що зустрічалася з протестувальниками, але додала, що вони представляють думку меншості на заходи щодо боротьби з пандемією.
Що передувало
У Канаді протест, який розпочався з далекобійників, які виступають проти мандатів на вакцинацію, закрив деякі частини столиці Оттави і переріс у ширші мітинги проти заходів громадської охорони здоров'я та прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.
Ці протести також знайшли прихильників серед украй правих у США, а також серед політиків Республіканської партії, включаючи колишнього президента Дональда Трампа та сенатора Теда Круза (від штату Техас).
Доповнення
Влада Нової Зеландії ввела одні з найжорсткіших обмежень у світі для контролю за поширенням коронавірусу.
Під час свого першого парламентського виступу у 2022 році Адерн сказала законодавцям, що пандемія не закінчиться з нинішнім поширенням варіанту Omicron, заявивши, що країна має підготуватися до появи нових варіантів наприкінці цього року.
Минулого тижня урядовці заявили, що країна планує поетапне відкриття своїх кордонів до жовтня.