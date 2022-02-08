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Вдохновленные Канадой: тысячи новозеландцев пикетировали парламент из-за мандата на вакцинацию

Киев • УНН

 • 15805 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Тысячи жителей Новой Зеландии провели демонстрацию в столице Веллингтоне в знак протеста против правительственных мандатов на вакцинацию от COVID-19, вдохновленных аналогичными протестами в Канаде, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Демонстранты, в основном без масок, собрались вокруг здания парламента Новой Зеландии незадолго до первого ежегодного выступления премьер-министра Джасинды Ардерн.

Протестующие держали плакаты с призывами к "свободе" и пообещали разбить лагерь возле здания парламента до тех пор, пока не будут сняты ограничения из-за COVID-19.

На пресс-конференции Ардерн сообщила журналистам, что встречалась с протестующими, но добавила, что они представляют мнение меньшинства на меры по борьбе с пандемией.

Что предшествовало

В Канаде протест, который начался с дальнобойщиков, которые выступают против мандатов на вакцинацию, закрыл некоторые части столицы Оттавы и перерос в более широкие митинги против мер общественного здравоохранения и премьер-министра Джастина Трюдо.

Эти протесты также нашли сторонников среди крайне правых в США, а также среди политиков Республиканской партии, включая бывшего президента Дональда Трампа и сенатора Теда Круза (от штата Техас).

Дополнение

Власти Новой Зеландии ввели одни из самых жестких ограничений в мире для контроля за распространением коронавируса.

Во время своего первого парламентского выступления в 2022 году Адерн сказала законодателям, что пандемия не закончится с нынешним распространением варианта Omicron, заявив, что страна должна подготовиться к появлению новых вариантов в конце этого года.

На прошлой неделе чиновники заявили, что страна планирует поэтапное открытие своих границ до октября.

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