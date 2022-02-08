Вдохновленные Канадой: тысячи новозеландцев пикетировали парламент из-за мандата на вакцинацию
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Тысячи жителей Новой Зеландии провели демонстрацию в столице Веллингтоне в знак протеста против правительственных мандатов на вакцинацию от COVID-19, вдохновленных аналогичными протестами в Канаде, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Демонстранты, в основном без масок, собрались вокруг здания парламента Новой Зеландии незадолго до первого ежегодного выступления премьер-министра Джасинды Ардерн.
Протестующие держали плакаты с призывами к "свободе" и пообещали разбить лагерь возле здания парламента до тех пор, пока не будут сняты ограничения из-за COVID-19.
На пресс-конференции Ардерн сообщила журналистам, что встречалась с протестующими, но добавила, что они представляют мнение меньшинства на меры по борьбе с пандемией.
Что предшествовало
В Канаде протест, который начался с дальнобойщиков, которые выступают против мандатов на вакцинацию, закрыл некоторые части столицы Оттавы и перерос в более широкие митинги против мер общественного здравоохранения и премьер-министра Джастина Трюдо.
Эти протесты также нашли сторонников среди крайне правых в США, а также среди политиков Республиканской партии, включая бывшего президента Дональда Трампа и сенатора Теда Круза (от штата Техас).
Дополнение
Власти Новой Зеландии ввели одни из самых жестких ограничений в мире для контроля за распространением коронавируса.
Во время своего первого парламентского выступления в 2022 году Адерн сказала законодателям, что пандемия не закончится с нынешним распространением варианта Omicron, заявив, что страна должна подготовиться к появлению новых вариантов в конце этого года.
На прошлой неделе чиновники заявили, что страна планирует поэтапное открытие своих границ до октября.