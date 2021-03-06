В Новой Зеландии произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Землетрясение силой 6,3 балла всколыхнуло Новую Зеландию. Об этом пишет УНН со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Детали
Землетрясение силой 6,3 балла произошло в 182 км к северу от Гисборна.
Эпицентр глубины 11,57 км сначала был определен на уровне 37,6016 градусов южной широты и 179,5995 градуса восточной долготы.
Напомним
В Новой Зеландии произошло четвертый землетрясение магнитудой 6,5. Жителей эвакуировали еще после третьего землетресения.