У Новій Зеландії стався черговий землетрус

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Землетрус силою 6,3 бала стався в 182 км на північ від Гісборна.

Епіцентр глибини 11,57 км спочатку був визначений на рівні 37,6016 градусів південної широти та 179,5995 градусів східної довготи.

Нагадаємо

У Новій Зеландії стався четвертий землетрус магнітудою 6,5. Жителів евакуйовували ще після третього колихання.