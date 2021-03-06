У Новій Зеландії стався черговий землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Землетрус силою 6,3 бала сколихнув Нову Зеландію. Про це пише УНН з посиланням на Геологічну службу США (USGS).
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Землетрус силою 6,3 бала стався в 182 км на північ від Гісборна.
Епіцентр глибини 11,57 км спочатку був визначений на рівні 37,6016 градусів південної широти та 179,5995 градусів східної довготи.
Нагадаємо
У Новій Зеландії стався четвертий землетрус магнітудою 6,5. Жителів евакуйовували ще після третього колихання.