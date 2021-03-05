У Новій Зеландії стався четвертий землетрус

Деталі

Землетрус стався в Тихому океані біля берегів новозеландського архіпелагу Кермадек. Епіцентр стихії знаходився майже в 1,2 тис. км від міста Уакатане на острові Північний.

Нагадаємо

Останній землетрус був силою 8,1 бала, який обрушився на острови Кермадек, на північний схід від Північного острова Нової Зеландії. Це сталося незабаром після землетрусу силою 7,4 бала в тому ж регіоні. Раніше сильний землетрус силою 7,2 бала стався приблизно на 900 кілометрів (540 миль) на сході Північного острова.

Жителів Нової Зеландії на східному узбережжі Північного острова почали евакуйовувати.