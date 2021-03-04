Попередження про цунамі у Новій Зеландії: жителів евакуйовують
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Жителів Нової Зеландії закликали евакуюватися після третього землетрусу, що спричинив попередження про цунамі. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Після сирен про цунамі тисячі жителів Нової Зеландії на східному узбережжі Північного острова евакуювались на вищі місця після третього землетрусу.
Робітники, студенти та жителі втекли в такі райони, як Нортленд та Затока Достатку. На місцях працювали члени цивільної оборони, щоб допомогти людям евакуюватися, оскільки влада заявила, що хвилі цунамі можуть сягати трьох метрів (10 футів) вище рівня припливів.
Попередження також були опубліковані для інших тихоокеанських островів, таких як Тонга, Американське Самоа, Фіджі, Вануату, Гаваї та інші.
Останній землетрус був силою 8,1 бала, який обрушився на острови Кермадек, на північний схід від Північного острова Нової Зеландії. Це сталося незабаром після землетрусу силою 7,4 бала в тому ж регіоні. Раніше сильний землетрус силою 7,2 бала стався приблизно на 900 кілометрів (540 миль) на сході Північного острова. Повідомлень про пошкодження чи жертви від землетрусів не надходило.
Нагадаємо
Підтверджено першу смерть в результаті землетрусу на північному сході Японії, що стався 13 лютого.