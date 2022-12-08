В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: в Херсоне сообщают о взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Воздушная тревога звучит в ряде областей Украины. Как сообщают соцсети, звуки взрывов слышали в Херсоне, передает УНН.
Детали
По данным "Карты воздушных тревог", сирены раздаются в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Сумской и Кировоградской областях.
Добавим
По данным соцсетей, в Херсоне раздались взрывы. Официальной информации пока нет - городские и областные власти сообщения о взрывах не комментировали.
Напомним
7 декабря русские военные 30 раз обстреляли территорию Херсонщины – двое гражданских погибли, еще один получил ранения.