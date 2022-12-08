У низці областей України оголошена повітряна тривога: у Херсоні повідомляють про вибухи

Деталі

За даними "Карти повітряних тривог", сирени лунають у Харківській, Полтавській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Сумській та Кіровоградській областях.

Додамо

За даними соцмереж, у Херсоні пролунали вибухи. Офіційної інформації наразі немає - міська та областна влада повдіомлення про вибухи не коментувала.

Нагадаємо

7 грудня російські вйськові 30 разів обстріляли територію Херсонщини – двоє цивільних загинули, ще один дістав поранення.