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В Германии задержали мужчину, который взял в заложники людей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. 30-летний мужчина был задержан полицией вечером во вторник, 21 сентября, в административном округе Средняя Франкония в федеральной земле Бавария на юге Германии. Он подозревается во взятии в заложники трех человек, находившихся в направлялся в Сербии автобусе на автомагистрали А9. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Перед этим в междугородном сербском автобусе по неизвестной причине произошла драка между пассажирами, в результате которой двое получили легкие травмы. По словам очевидцев.
Как сообщает полиция, после драки автобус остановился на обочине, и пассажиры покинули салон. Трое водителей автобуса и 30-летний подозреваемый во взятии заложников остались в автобусе. Вероятно, у мужчины было оружие.
Полиции пришлось полностью перекрыть автобан A9 для движения в обоих направлениях. На место инцидента прибыли аварийные службы, включая силы специального назначения. В ходе операции представители спецназа пытались установить контакт с 30-летним подозреваемым.
После того, как с одним из водителей автобуса удалось связаться по мобильному телефону, водители вышли из автобуса. Мужчина был задержан, сопротивления он не оказывал. Оружия у него обнаружено не было. Правоохранители обследуют место происшествия.
Напомним