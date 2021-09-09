У Грузії озброєний чоловік захопив банк: у заручниках може бути до 15 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Грузії співробітники поліції мобілізовані на вулиці Чавчавадзе у місті Кварелі (регіон Кахеті) — озброєний чоловік увірвався у відділення “Банку Грузії”. У заручниках могло опинитись близько 15 людей, передає УНН із посиланням на “Новости Грузия”.
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“Отримавши повідомлення про напад, співробітники поліції негайно оточили територію навколо місця події. У даний час мобілізовані на місці співробітники правоохоронних органів вживають всіх необхідних і невідкладних заходів, а також проводяться слідчі та оперативні заходи.
МВС закликає представників ЗМІ дотримуватися норм безпеки і підкорятися вказівкам поліції на місці”, — йдеться в заяві МВС.
За даними ЗМІ, грабіжник озброєний гранатою, а в відділенні банку є співробітники і відвідувачі.
Додамо
За даними місцевих ЗМІ, нападник вимагає викуп у півмільйона ларі (160 тисяч доларів).
Нагадаємо
Рік тому, 21 жовтня 2020 року, збройне пограбування банку сталося на заході Грузії, в місті Зугдіді. Чоловік, одягнений в камуфляж і озброєний автоматом і гранатою, зайшов до філії “Банку Грузії”, взяв в заручники співробітників і викрадачів і зажадав викуп у розмірі півмільйона доларів. У результаті поліція виконала вимоги грабіжника, і він благополучно покинув банк з грошима. Ніхто із заручників не постраждав. Пізніше МВС оголосило, що грабіжником є колишній військовий Бадрі Есебуа, житель регіону Самегрело. Поліції так і не вдалося з’ясувати, де він знаходиться.