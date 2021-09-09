У Грузії озброєний чоловік захопив банк: у заручниках може бути до 15 осіб

Цитата

“Отримавши повідомлення про напад, співробітники поліції негайно оточили територію навколо місця події. У даний час мобілізовані на місці співробітники правоохоронних органів вживають всіх необхідних і невідкладних заходів, а також проводяться слідчі та оперативні заходи.

МВС закликає представників ЗМІ дотримуватися норм безпеки і підкорятися вказівкам поліції на місці”, — йдеться в заяві МВС.

За даними ЗМІ, грабіжник озброєний гранатою, а в відділенні банку є співробітники і відвідувачі.

Додамо

За даними місцевих ЗМІ, нападник вимагає викуп у півмільйона ларі (160 тисяч доларів).

Нагадаємо

Рік тому, 21 жовтня 2020 року, збройне пограбування банку сталося на заході Грузії, в місті Зугдіді. Чоловік, одягнений в камуфляж і озброєний автоматом і гранатою, зайшов до філії “Банку Грузії”, взяв в заручники співробітників і викрадачів і зажадав викуп у розмірі півмільйона доларів. У результаті поліція виконала вимоги грабіжника, і він благополучно покинув банк з грошима. Ніхто із заручників не постраждав. Пізніше МВС оголосило, що грабіжником є ​​колишній військовий Бадрі Есебуа, житель регіону Самегрело. Поліції так і не вдалося з’ясувати, де він знаходиться.