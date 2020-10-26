МВС Грузії назвало ім'я грабіжника, який захопив банк із заручниками
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністерство внутрішніх справ Грузії підтвердило поширену раніше інформацію про те, що грабіжником, який 22 жовтня увірвався в "Банк Грузії" в Зугдіді і захопив заручників, є Бадрі Есебуа, передає УНН з посиланням на заяву пресслужби МВС.
"В результаті комплексних слідчо-оперативних і розшукових заходів, проведених поліцією, встановлено особу, причетну до нападу: Бадрі Есебуа, 1988 року народження. Щоб встановити його місцезнаходження і заарештувати, поліція активно проводить спеціальні оперативно-розшукові заходи", - сказано в заяві.
Відзначається, що розслідування правоохоронці проводять за статтями 236, 323 і 329 Кримінального кодексу Грузії, які передбачають терористичний акт, захоплення заручників в терористичних цілях, а також незаконне зберігання і носіння вогнепальної зброї.
Як повідомляв УНН, в Зугдіді озброєний чоловік у камуфляжі і масці 21 жовтня вдень увірвався в будівлю "Банку Грузії". Більше 7 годин він утримував в заручниках відвідувачів і співробітників установи, вимагаючи півмільйона доларів і вертоліт.
Більшість заручників були звільнені приблизно о 22:30, нальотчик покинув місце події з декількома заручниками і грошима. Пізніше в МВС повідомили, що звільнили всіх 43 заручників.