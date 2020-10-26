МВД Грузии назвало имя налетчика, захватившего банк с заложниками

“В результате комплексных следственно-оперативных и розыскных мероприятий, проведенных полицией, установлено лицо, причастное к нападению: Бадри Эсебуа, 1988 года рождения. Чтобы установить его местонахождение и арестовать, полиция активно проводит специальные оперативно-розыскные мероприятия”, — сказано в заявлении.

Отмечается, что расследование правоохранители проводят по статьям 236, 323 и 329 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают террористический акт, захват заложников в террористических целях, а также незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия.

Как сообщал УНН, в Зугдиди вооруженный мужчина в камуфляже и маске 21 октября днем ворвался в здание “Банка Грузии”. Более 7 часов он удерживал в заложниках посетителей и сотрудников учреждения, требуя полмиллиона долларов и вертолет.



Большинство заложников были освобождены примерно в 22:30, налетчик покинул место происшествия с несколькими заложниками и деньгами. Позже в МВД сообщили, что освободили всех 43 заложников.