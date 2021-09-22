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У Німеччині затримали чоловіка, який взяв у заручники людей

У Німеччині затримали чоловіка, який взяв у заручники людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. 30-річний чоловік затриманий поліцією ввечері у вівторок, 21 вересня, в адміністративному окрузі Середня Франконія у федеральній землі Баварія на півдні Німеччини. Він підозрюється у взятті в заручники трьох людей, що знаходилися в прямував до Сербії автобусі на автомагістралі А9. Про це інформує DW, пише УНН.

Деталі

Перед цим в міжміському сербському автобусі з невідомої причини сталася бійка між пасажирами, в результаті якої двоє отримали легкі травми. За словами очевидців.

Як повідомляє поліція, після бійки автобус зупинився на узбіччі, і пасажири покинули салон. Троє водіїв автобуса і 30-річний підозрюваний у взятті заручників залишилися в автобусі. Імовірно, у чоловіка була зброя.

Поліції довелося повністю перекрити автобан A9 для руху в обох напрямках. На місце інциденту прибули аварійні служби, включаючи сили спеціального призначення. В ході операції представники спецназу намагалися встановити контакт з 30-річним підозрюваним.

Після того, як з одним з водіїв автобуса вдалося зв'язатися по мобільному телефону, водії вийшли з автобуса. Чоловік був затриманий, опору він не чинив. Зброї у нього виявлено не було. Правоохоронці обстежують місце події.

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