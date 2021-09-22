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17 березня, 19:38 • 82004 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 106270 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 164962 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 147291 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 148475 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159573 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 177087 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159204 перегляди

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У Німеччині пасажирів автобуса взяли у заручники

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Німеччині у федеральній землі Баварія невідомий захопив у заручники пасажирів автобуса. Про це пише УНН з посиланням на Bild.

Деталі

Внаслідок інциденту був заблокований маршрут між розв'язками Хільпольтштайн і Гредінг в обох напрямках. Заручників, де було двоє водіїв, захопив озброєний пасажир автобуса. 

Під час операції були чутні звуки трьох вибухів. Деталі уточнюють.

Нагадаємо

У Грузії озброєний чоловік захопив банк.

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