У Німеччині пасажирів автобуса взяли у заручники
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Німеччині у федеральній землі Баварія невідомий захопив у заручники пасажирів автобуса. Про це пише УНН з посиланням на Bild.
Деталі
Внаслідок інциденту був заблокований маршрут між розв'язками Хільпольтштайн і Гредінг в обох напрямках. Заручників, де було двоє водіїв, захопив озброєний пасажир автобуса.
Під час операції були чутні звуки трьох вибухів. Деталі уточнюють.
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