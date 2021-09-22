В Германии пассажиров автобуса взяли в заложники
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Германии в федеральной земле Бавария неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bild.
детали
В результате инцидента был заблокирован маршрут между развязками Хильпольтштайн и Грединг в обоих направлениях. Заложников, где было двое водителей, захватил вооруженный пассажир автобуса.
Во время операции были слышны звуки трех взрывов. Детали уточняются.
Напомним
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