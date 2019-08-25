В Германии прошла многотысячная акция против правых популистов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В саксонском городе Дрезден в субботу, 24 августа, состоялась акция за свободное и открытое общество и против ультраправых сил, в том числе и правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АПН). По данным организаторов акции, она собрала около 40 000 участников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Демонстранты вышли на улицы Дрездена с целью выступить в защиту политики солидарности и высказаться против национализма, вражды и остракизму. Эту акцию провел политический союз #unteilbar (Неделимые). Организаторы уверяют, что число участников акции оказалось "значительно больше", чем они ожидали, сообщает агентство новостей AFP. Кроме того, многие из демонстрантов прибыли на это мероприятие из других уголков Германии, говорят они.
Те, кто присоединились к акции, стремились сказать решительное "Нет!" "Любому националистическом мышлению", отмечают организаторы акции. Они также предпочитают не допустить противопоставления друг другу таких понятий как социальное государство с одной стороны и миграция - с другой.
"Саксония может быть другой, Дрезден - значительно, значительно больше, чем (исламофобского движение. - Ред.) PEGIDA", - отметили организаторы, цитирует агентство новостей dpa.
К проведению акции в Дрездене призвали более 400 организаций и лиц. Демонстрация состоялась за неделю до выборов в земельные парламенты Саксонии и Бранденбурга. Кроме того, 27 октября состоятся выборы в ландтаг еще одной восточногерманской федеральной земли - Тюрингии.
В восточногерманских землях в последнее время стремительно получила известность правопопулистского "Альтернатива для Германии", которая резко критикует нынешнюю политику немецкого правительства в отношении беженцев.
Напомним, немецкие экоактивисты, возмущенные политикой правительства, заблокировали поезд.