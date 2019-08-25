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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 81101 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125544 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135844 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125151 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127508 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129763 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153095 просмотра

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В Германии прошла многотысячная акция против правых популистов

В Германии прошла многотысячная акция против правых популистов

Киев  •  УНН

 • 7477 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В саксонском городе Дрезден в субботу, 24 августа, состоялась акция за свободное и открытое общество и против ультраправых сил, в том числе и правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АПН). По данным организаторов акции, она собрала около 40 000 участников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Демонстранты вышли на улицы Дрездена с целью выступить в защиту политики солидарности и высказаться против национализма, вражды и остракизму. Эту акцию провел политический союз #unteilbar (Неделимые). Организаторы уверяют, что число участников акции оказалось "значительно больше", чем они ожидали, сообщает агентство новостей AFP. Кроме того, многие из демонстрантов прибыли на это мероприятие из других уголков Германии, говорят они.

Те, кто присоединились к акции, стремились сказать решительное "Нет!" "Любому националистическом мышлению", отмечают организаторы акции. Они также предпочитают не допустить противопоставления друг другу таких понятий как социальное государство с одной стороны и миграция - с другой.

"Саксония может быть другой, Дрезден - значительно, значительно больше, чем (исламофобского движение. - Ред.) PEGIDA", - отметили организаторы, цитирует агентство новостей dpa.

К проведению акции в Дрездене призвали более 400 организаций и лиц. Демонстрация состоялась за неделю до выборов в земельные парламенты Саксонии и Бранденбурга. Кроме того, 27 октября состоятся выборы в ландтаг еще одной восточногерманской федеральной земли - Тюрингии.

В восточногерманских землях в последнее время стремительно получила известность правопопулистского "Альтернатива для Германии", которая резко критикует нынешнюю политику немецкого правительства в отношении беженцев.

Напомним, немецкие экоактивисты, возмущенные политикой правительства, заблокировали поезд.

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