В Германии прошла многотысячная акция против правых популистов

КИЕВ. 25 августа. УНН. В саксонском городе Дрезден в субботу, 24 августа, состоялась акция за свободное и открытое общество и против ультраправых сил, в том числе и правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АПН). По данным организаторов акции, она собрала около 40 000 участников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.