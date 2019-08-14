Немецкие экоактивисты, возмущенные политикой правительства, заблокировали поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В ФРГ активисты в знак протеста против транспортной и климатической политики правительства заблокировали путь, по которому должен был ехать поезд с новыми автомобилями Volkswagen. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Zeit.
"Несколько активистов заблокировали в Вольфсбурге поезд с новыми автомобилями от Volkswagen. Группа хотела привлечь внимание к неудачной климатической политики федерального правительства", - говорится в сообщении.
Протестующие - около 30 человек - требуют "немедленного изменения курса".
Представитель полиции заявил, что железнодорожное движение не пострадал, ведь поезд стоит на пути, который отходит от завода VW.
Альянс нескольких групп активистов защиты окружающей среды стремится остановить производство Volkswagen. Их акция направлена против автомобильной отрасли, несет большую ответственность за климатический кризис. Демонстранты признают, что полностью отказаться от автомобилей невозможно, поэтому призывают использовать только реально необходимые машины.
Напомним, в Германии похвастались высоким благосостоянием в сфере экологии.