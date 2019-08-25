У Німеччині відбулася багатотисячна акція проти правих популістів

КИЇВ. 25 серпня. УНН. У саксонському місті Дрезден у суботу, 24 серпня, відбулася акція за вільне та відкрите суспільство та проти ультраправих сил, у тому числі й правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). За даними організаторів акції, вона зібрала близько 40 тисяч учасників. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.