В Германии произошли столкновения на угольном карьере Гарцвайлер
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. После длительных столкновений между экологическими активистами и полицейскими, немецким правоохранителям удалось вытеснить протестующих за пределы угольного карьера Гарцвайлер, передает УНН со ссылкой на DW.
Так, сообщается, что отрядам полиции удалось вытеснить с угольного карьера Гарцвайлер экологических активистов, протестовавших против использования бурого угля в энергетике ФРГ.
А представители активистов уверяют, что некоторые из протестующих до сих пор находится в труднодоступных местах карьера Гарцвайлер, расположенного вблизи города Аахен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд в Германии отклонил иск экологов против строительства "Северного потока-2"
Накануне во время протестов экологических активистов дошло до столкновений между демонстрантами и полицией. Некоторые из активистов сумел попасть на территорию карьера Гарцвайлер. Участники акции сообщили о многих раненых в их рядах в результате столкновений с полицией. Некоторым из пострадавших активистов понадобилось стационарное лечение.
Сообщается, что 21 июня в Аахене на международную демонстрацию экологического движения Fridays for Future вышли 40 000 участников. На следующий день протесты переместились в Рейнский буроугольный бассейн. Тысячи активистов прибыли в село Хохнойкирх, граничащее с угольным карьером Гарцвайлер. Отсюда стартовал протестный марш Fridays for Future в село Кайенберг, жители которого в ближайшие годы будут переселены в другие места в связи с расширением площади добычи угля.
К акции также присоединились сторонники альянса Ende Gelände ( "Конец карьеру" - ред.), который выступает против дальнейшей разработки Рейнского буроугольного бассейна и против угольной энергетики. Сотни активистов организации Ende Gelände прорвали полицейский кордон и проникли на территорию карьера Гарцвайлер.