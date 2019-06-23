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У Німеччині стались сутички на вугільному кар'єрі Гарцвайлер

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Після тривалих сутичок між екологічними активістами та поліцейськими, німецьким правоохоронцям вдалося витіснити протестувальників за межі вугільного кар'єру Гарцвайлер, передає УНН з посиланням на DW.

У Німеччині стались сутички на вугільному кар'єрі Гарцвайлер

Так, повідомляється, що загонам поліції вдалося витіснити з вугільного кар'єру Гарцвайлер екологічних активістів, котрі протестували проти використання бурого вугілля в енергетиці ФРН.

Натомість представники активістів запевняють, що дехто з протестувальників і досі перебуває в важкодоступних місцях кар'єру Гарцвайлер, розташованого поблизу міста Аахен.

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Напередодні під час протестів екологічних активістів дійшло до сутичок між демонстрантами та поліцією. Дехто з активістів зумів потрапити на територію кар'єру Гарцвайлер. Учасники акції повідомили про багатьох поранених у їхніх лавах унаслідок сутичок з поліцією. Декому з постраждалих активістів знадобилося стаціонарне лікування.

Повідомляється, що 21 червня в Аахені на міжнародну демонстрацію екологічного руху Fridays for Future вийшли 40 тисяч учасників. Наступного дня протести перемістилися до Рейнського буровугільного басейну. Тисячі активістів прибули в село Хохнойкірх, що межує з вугільним кар'єром Гарцвайлер. Звідси стартував протестний марш Fridays for Future до села Кайєнберг, жителі якого в найближчі роки будуть переселені в інші місця у зв'язку з розширенням площі видобутку вугілля.

До акції також приєдналися прихильники альянсу Ende Gelände ("Кінець кар'єру". - Ред.), що виступає проти подальшої розробки Рейнського буровугільного басейну і проти вугільної енергетики. Сотні активістів організації Ende Gelände прорвали поліцейський кордон та проникли на територію кар'єру Гарцвайлер.

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