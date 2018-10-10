В Германии рассматривают возможность экстрадиции подозреваемого в убийстве болгарской журналистки

Прокуроры в северо-западной Германии региона Нижняя Саксония заявили, что подозреваемый был арестован во вторник вечером за пределами города Гамбург по европейскому ордеру на арест. Прокуроры проверют, может ли он быть выдан Болгарии.

Как сообщал УНН, в Германии задержали подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой.

Напомним, вчера, 9 октября, болгарские СМИ сообщали, что полиция болгарской Русы задержала иностранца по факту возможной причастности к убийству болгарской журналистки Виктории Мариновой. Мужчину позже отпустили.



Тело телеведущей было найдено в субботу в труднодоступном районе в Русе, недалеко от реки Дунай. Молодая женщина была избита и изуродована и, возможно, изнасилована, но определит, это, судебная экспертиза, сообщает издание.