У Німеччині розглядають можливість екстрадиції підозрюваного у вбивстві болгарської журналістки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Підозрюваний у вбивстві болгарської журналістки Вікторії Маринової заарештований у Німеччині. Прокурори зараз розглядають можливість його екстрадиції до Болгарії. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
Прокурори в північно-західній Німеччині регіону Нижня Саксонія заявили, що підозрюваний був заарештований у вівторок увечері за межами міста Гамбург за європейським ордером на арешт. Прокурори перевірятимуть, чи може він бути виданий Болгарії.
Як повідомляв УНН, у Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві болгарської журналістки Вікторії Маринової.
Нагадаємо, вчора, 9 жовтня, болгарські ЗМІ повідомляли, що поліція болгарської Руси затримала іноземця за фактом можливої причетності до вбивства болгарської журналістки Вікторії Марінової. Чоловіка пізніше відпустили.
Тіло телеведучої було знайдене в суботу у важкодоступному районі у Русе, недалеко від річки Дунай. Молода жінка була побита і знівечена і, можливо, згвалтована, але визначить, чи так це, судова експертиза, повідомляє видання.