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В Германии предлагают ограничить срок пребывания у власти федерального канцлера

В Германии предлагают ограничить срок пребывания у власти федерального канцлера

Киев  •  УНН

 • 16662 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Руководитель парламентской группы баварского Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Штефан Мюллер считает, что полномочия канцлера Германии необходимо ограничить двумя законодательными сроками. Такое мнение политик высказал в опубликованном в четверг интервью газете Die Welt, передает УНН.

Детали

“Они (ограничения — ред.) вынуждают партии постоянно обновляться и оставаться инновационными”, — отметил Мюллер. При этом он выступил за увеличение до пяти лет срока пребывания у власти главы федерального правительства. Это, по его мнению, даст кабмину больше времени, чтобы “принимать решительные меры и претворять их в жизнь”. Кроме того, этот шаг позволит обеспечить стабильность в политической деятельности.

На прошлой неделе сопредседатель “Союза-90” / “Зеленых” Анналена Бербок, которая была выбрана кандидатом в канцлеры ФРГ от партии на предстоящих выборах в Бундестаг, предложила обсудить вопрос сокращения срока пребывания на посту главы правительства Германии. По ее мнению, следует также рассмотреть продление периода полномочий депутатов Бундестага. Все вместе это может “придать новый импульс” развитию страны, полагает сопредседатель “Зеленых”.

Однако представитель “левых” Сюзанна Хенниг-Веллсов уверена, что ограничение срока полномочий канцлера “не будет способствовать демократии”, и высказалась против подобной инициативы. “Возможность реже голосовать будет означать, что у людей появится меньше шансов оказывать влияние (на политику). Это противоречит тому, что нужно нашему обществу”, — заключила она.

Справка

В Германии срок полномочий канцлера не ограничен по времени. Действующая глава правительства Ангела Меркель руководит кабинетом с ноября 2005 года. Дольше на этом посту (16 лет — с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 года) находился лишь “канцлер германского единства” Гельмут Коль. Если формирование правительства затянется после всеобщих выборов в сентябре, Меркель все еще сможет догнать экс-канцлера — для этого ей потребуется оставаться на своем посту до 17 декабря 2021 года.

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