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У Німеччині пропонують обмежити термін перебування при владі федерального канцлера

У Німеччині пропонують обмежити термін перебування при владі федерального канцлера

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Керівник парламентської групи баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) в Бундестазі Штефан Мюллер вважає, що повноваження канцлера Німеччини необхідно обмежити двома законодавчими термінами. Таку думку політик висловив в опублікованому в четвер інтерв’ю газеті Die Welt, передає УНН.

Деталі

“Вони (обмеження — ред.) змушують партії постійно оновлюватися і залишатися інноваційними”, — зазначив Мюллер. При цьому він виступив за збільшення до п’яти років терміну перебування при владі глави федерального уряду. Це, на його думку, дасть кабміну більше часу, щоб “вживати рішучих заходів і втілювати їх в життя”. Крім того, цей крок дозволить забезпечити стабільність в політичній діяльності.

Минулого тижня співголова “Союзу-90” / “Зелених” Анналена Бербок, яка була обрана кандидатом у канцлери ФРН від партії на майбутніх виборах в Бундестаг, запропонувала обговорити питання скорочення терміну перебування на посаді глави уряду Німеччини. На її думку, слід також розглянути продовження періоду повноважень депутатів Бундестагу. Усе разом це може “надати новий імпульс” розвитку країни, вважає співголова “Зелених”.

Однак представник “лівих” Сюзанна Хенніг-Веллс впевнена, що обмеження терміну повноважень канцлера “не сприятиме демократії”, і висловилася проти подібної ініціативи. “Можливість рідше голосувати означатиме, що у людей з’явиться менше шансів впливати (на політику). Це суперечить тому, що потрібно нашому суспільству”, — уклала вона.

Довідка

У Німеччині термін повноважень канцлера не обмежений за часом. Діюча голова уряду Ангела Меркель керує кабінетом з листопада 2005 року. Довше на цій посаді (16 років — з 1 жовтня 1982 року по 26 жовтня 1998 року) перебував лише “канцлер німецької єдності” Гельмут Коль. Якщо формування уряду затягнеться після загальних виборів у вересні, Меркель все ще зможе наздогнати ексканцлера — для цього їй потрібно залишатися на своєму посту до 17 грудня 2021 року.

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