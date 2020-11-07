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В Германии более 23 тыс. случаев инфицирования коронавирусом за сутки

В Германии более 23 тыс. случаев инфицирования коронавирусом за сутки

Киев  •  УНН

 • 10471 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Германии фиксируют рост количества больных COVID-19. Согласно обнародованным в субботу, 7 ноября, данным Института Роберта Коха, в течение последних 24 часов органы здравоохранения сообщили про 23 399 новых случаев заражения коронавирусом. Нынешнее количество заражений существенно превышает зафиксированный накануне предыдущий рекорд - 21 506 случаев, передает УНН со ссылкой на DW.

Между тем число зарегистрированных смертей в связи с коронавирусом за сутки увеличилось на 130. Этот показатель значительно ниже зафиксированного в середине апреля рекордного показателя, когда в течение суток было зарегистрировано 315 смертей. Всего в Германии в связи с коронавирусом умерли уже 11 226 человек, говорится в сообщении.

Как пояснили эпидемиологи из Института Роберта Коха, потребуется от двух до трех недель, чтобы на показатели количества инфицированных повлияли меры введенного со 2 ноября частичного локдауна в стране.

С начала пандемии сотрудниками Института Роберта Коха было зарегистрировано в общей сложности 642 488 случаев инфицирования Sars-CoV-2 в Германии, говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Германии с понедельника, 2 ноября, действует так называемый частичный локдаун, введенный из-за роста количества новых случаев заражения коронавирусом. Новые правила будут действовать до конца месяца и предусматривают ограничения социальных контактов и закрытия баров и ресторанов, культурных учреждений и спортивных залов. В то же время в стране работающие торговые заведения, а дети посещают школы и детские сады.

Ранее в карантин решили вернуться Великобритания и Франция: выходить из дома жители могут только в случае необходимости. В Австрии введен комендантский час. В странах закрытые учреждения культуры и развлекательные заведения, отменены массовые мероприятия. Заведения общественного питания работают только на вынос.

В частности, в Греческой Республике и Польше начиная с 7 ноября вступили в силу новые ограничения в связи с распространением COVID-19.

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