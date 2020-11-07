У Німеччині понад 23 тис. випадків інфікування коронавірусом за добу

Тим часом число зареєстрованих смертей у зв’язку з коронавірусом за добу зросло на 130. Цей показник значно нижчий за зафіксований у середині квітня рекордний показник, коли протягом однієї доби було зареєстровано 315 смертей. Загалом у Німеччині у зв’язку з коронавірусом померло вже 11 226 осіб, йдеться в повідомленні.

Як пояснили епідеміологи з Інституту Роберта Коха, потрібно від двох до трьох тижнів, щоб на показники кількості інфікованих вплинули заходи запровадженого з 2 листопада часткового локдауну в країні.

З початку пандемії співробітниками Інституту Роберта Коха було зареєстровано в цілому 642 488 випадків інфікування Sars-CoV-2 у Німеччині, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Німеччині з понеділка, 2 листопада, діє так званий частковий локдаун, запроваджений через зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом. Нові правила діятимуть до кінця місяця й передбачають обмеження соціальних контактів і закриття барів і ресторанів, культурних установ і спортивних залів. Водночас у країні працююють торговельні заклади, а діти відвідують школи та дитячі садки.

Раніше до карантину вирішили повернутися Великобританія і Франція: виходити з дому жителі можуть тільки в разі потреби. В Австрії введена комендантська година. У країнах закриті установи культури і розважальні заклади, скасовані масові заходи. Заклади громадського харчування працюють тільки на винос.

Зокрема, у Грецькій Республіці та Польщі починаючи з 7 листопада вступили в силу нові обмеження в зв’язку з поширенням COVID-19.