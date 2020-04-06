В Германии более 100 тыс. инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Число подтвержденных случаев заражения в Германии перешагнуло стотысячную отметку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса.
Сейчас коронавирус в ФРГ был обнаружен у 100 123 человек, следует из данных университета. Из этого количества умерло 1 584 человека, а выписаны 28 700.
Напомним, по состоянию на вечер 5 апреля в Украине подтверждены 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.